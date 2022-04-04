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Факты / Украина / Общество

Житомирская область освобождена от российских войск – глава ОВА

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Віталій Бунечко - голова Житомирської ОВА

По состоянию на 4 апреля на территории Житомирской области нет российских оккупационных войск. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

– Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но также ушли, заминировав частные дома, леса. Фактически оставив за собой следы войны, – сказал он.

Бунечко отметил, что война не закончилась, а российские войска просто передислоцируют свои силы и средства.

— Они продолжают гатить на востоке, юге. Они продолжают обстреливать из ракет мирные города и деревни. Но я уверен, мы победим и все будет Украина, – добавил глава Житомирской ОВА.

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