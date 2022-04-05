Абсолютный рекорд: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС

Количество украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, начинает уменьшаться. В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка вхождения в Альянс выросла с 62 до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%, то есть близится к довоенным показателям.

Однако сейчас большее количество украинцев поддерживает вступление в ЕС. В первые дни войны произошел рост с 68 до 86%. К концу марта 91% граждан поддерживает вступление Украины в ЕС. Это абсолютный рекорд за все годы исследования.

56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% – через пять лет. Однако уменьшилось количество людей, уверенных в том, что Украина присоединится к ЕС в очень короткой перспективе (с 61% до 56%), и возросло число тех, кто верит во вступление в Союз за пять лет (с 13% до 23%).

Социологический опрос проводила группа Рейтинг. Возраст респондентов – от 18 лет. Количество опрошенных – 1,5 тыс. человек. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Соцопрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.