Видел города, стертые с лица земли – российский солдат, воюющий на стороне Украины

В Украине появился легион Свобода России, куда принимают добровольцев из бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.

В Киеве 5 апреля проходила пресс-конференция с участием трех российских военных, изъявивших желание воевать за Украину в составе легиона. Они рассказали, как попали на территорию Украины, о зверствах российской армии и как вступить в ряды легиона.

— Я военнослужащий Российской Федерации, был отправлен на территорию Украины для выполнения так называемой “специальной операции”, как нам говорило наше “доблестное командование”. В первые дни наше подразделение было фактически уничтожено, ведь попало под шквальный огонь. Так я попал в плен. Там я понял, что это никакая не “спецоперация”, а идет полномасштабное вторжение на территорию другой страны для установления своей власти и режима, — сказал российский добровольец.

Он отметил, что видел полностью уничтоженные города, стертые с лица земли, разрушенную инфраструктуру. А по рассказам мирных жителей слышал, как из гражданских домов российская армия “совершала мародерство под эгидой путинского режима”.

— Осознав всю картину происходящего, что это настоящий геноцид, я решил вступить в легион Свобода России. Я это сделал в первую очередь, чтобы повалить путинский режим у себя дома, в своей стране. Я понял для себя, что на самом деле здесь делают ВС РФ. Демократия (в России, – Ред.) – это просто иллюзия созданная годами. Я борюсь за это, чтобы был свергнут путинский беспредел, чтобы люди могли не молчать, опасаясь того, что их посадят. Чтобы они жили свободно.

Он рассказал, что желающих вступить в легион много. По словам россиянина, “в течение суток поступило более 300 обращений”.

Чтобы вступить в легион следует обратиться в любое посольство Украины или приехать на территорию Украины и обратиться в ВС Украины. Военные росармии, которые сейчас на территории Украины, должны сдаться в плен. После этого состоится специальная проверка и отбор.

Они также рассказали, какие проверки нужно пройти перед вступлением в легион:

первая стадия – это пройти детектор лжи, что ты действительно вступаешь из интересов “искренности”;

далее – работа с психологами;

учитываются физические, морально психологические, профессиональная подготовка и работа с оружием;

после этого проводится аттестационная комиссия и принимается решение.

Еще один российский доброволец, вступивший в легион Свобода России, был сержантом войск специального назначения РФ, который был отправлен в первые дни для полномасштабного вторжения в Украину.

— Мы видели все зверства путинского режима, совершенные руками солдат армии РФ. Они выносили из домов вещи, которые хотели увезти как “триумф” на родину. Также видел убийства гражданских, разрушение детских домов, жилих домов, роддомов, где скрывался мирный народ Украины. Видел, как российская армия использовала пленных, как живые щиты. Тогда я решил не вступать в бой с ВСУ и сдаться в плен. Там я узнал существование легиона и вступил в него. Он создан для борьбы с путинским режимом. Знания о получении за годы службы в армии РФ я передал ВСУ. Вся моя информация в итоге подтвердилась в реальных боях с одержанием побед над оккупантскими группами.

Он добавил, что после этого было принято решение об увеличении численности легиона. Туда тоже входят граждане Беларуси.