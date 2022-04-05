Где в Киеве зарегистрировать брак, рождение или смерть – адреса

Сегодня, 5 апреля, зарегистрировать брак, рождение или смерть можно в семи районах Киева. Здесь с 9.00 до 15.00 работают восемь отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.
Адреса РАГСов в Киеве:
На левом берегу:
- Дарницкий район – улица Заслонова, 16;
- Деснянский район – проспект Маяковского, 15-А;
- Днепровский район – бульвар Верховной Рады, 8/20.
На правом берегу:
- Голосеевский район – улица Большая Васильковская, 92;
- Оболонский район – проспект Оболонский, 28-В;
- Печерский район – улица Цитадельная, 7/10;
- Соломенский район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;
- Шевченковский район – улица Академика Ромоданова, 17.
Кроме того, по улице Бульварно-Кудрявской, 47/14 работает Киевский отдел государственной регистрации смерти.