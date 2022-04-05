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Факты / Украина / Общество

Где в Киеве зарегистрировать брак, рождение или смерть – адреса

Валентина Летяк редактор ленты
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Сегодня, 5 апреля, зарегистрировать брак, рождение или смерть можно в семи районах Киева. Здесь с 9.00 до 15.00 работают восемь отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.

Адреса РАГСов в Киеве:

На левом берегу:

  • Дарницкий район – улица Заслонова, 16;
  • Деснянский район – проспект Маяковского, 15-А;
  • Днепровский район – бульвар Верховной Рады, 8/20.

На правом берегу:

  • Голосеевский район – улица Большая Васильковская, 92;
  • Оболонский район – проспект Оболонский, 28-В;
  • Печерский район – улица Цитадельная, 7/10;
  • Соломенский район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;
  • Шевченковский район – улица Академика Ромоданова, 17.

Кроме того, по улице Бульварно-Кудрявской, 47/14 работает Киевский отдел государственной регистрации смерти.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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