Где в Киеве зарегистрировать брак, рождение или смерть – адреса

Сегодня, 5 апреля, зарегистрировать брак, рождение или смерть можно в семи районах Киева. Здесь с 9.00 до 15.00 работают восемь отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.

Адреса РАГСов в Киеве:

На левом берегу:

Дарницкий район – улица Заслонова, 16;

Деснянский район – проспект Маяковского, 15-А;

Днепровский район – бульвар Верховной Рады, 8/20.

На правом берегу:

Голосеевский район – улица Большая Васильковская, 92;

Оболонский район – проспект Оболонский, 28-В;

Печерский район – улица Цитадельная, 7/10;

Соломенский район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;

Шевченковский район – улица Академика Ромоданова, 17.

Кроме того, по улице Бульварно-Кудрявской, 47/14 работает Киевский отдел государственной регистрации смерти.