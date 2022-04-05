С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

5 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:

07: 10 — №35/36 Львов-Пшемысль*

08: 30-№715/716 Киев — Пас-Винница* (11: 25) — Пшемысль*

10: 30 — №901/902 Днепр-Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)

17: 02 — №814/813 Львов-Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)

18: 22 — №35/36 Одесса-Пшемысль*

19:13 — №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*

* билеты в продаже

Рейсы в Словакию на 5 апреля 2022 года

11: 35 – №8661 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице (прибытие 13: 49)

16: 50 – №961 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице (прибытие 18: 13)

Рейсы в Венгрию на 5 апреля 2022 года

Чоп-Захонь — в течение всего дня будут курсировать восемь пар поездов с интервалом три часа

12: 30 — №33 Мукачево-Будапешт

16: 30 — №32521 Мукачево-Будапешт

Рейсы в Румынию на 5 апреля 2022 года

23:23 Одесса – Измаил – Исакча

Рейсы в Австрию на 5 апреля 2022 года

14:07 №749/750 Киев — Львов (21:00) — Вена*

* билеты в продаже

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.