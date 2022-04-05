С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.
Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.
5 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:
- 07: 10 — №35/36 Львов-Пшемысль*
- 08: 30-№715/716 Киев — Пас-Винница* (11: 25) — Пшемысль*
- 10: 30 — №901/902 Днепр-Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17: 02 — №814/813 Львов-Хелм *(билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18: 22 — №35/36 Одесса-Пшемысль*
- 19:13 — №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*
* билеты в продаже
Рейсы в Словакию на 5 апреля 2022 года
- 11: 35 – №8661 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице (прибытие 13: 49)
- 16: 50 – №961 Чоп-Чиерна-над – Тисоу-Кошице (прибытие 18: 13)
Рейсы в Венгрию на 5 апреля 2022 года
- Чоп-Захонь — в течение всего дня будут курсировать восемь пар поездов с интервалом три часа
- 12: 30 — №33 Мукачево-Будапешт
- 16: 30 — №32521 Мукачево-Будапешт
Рейсы в Румынию на 5 апреля 2022 года
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча
Рейсы в Австрию на 5 апреля 2022 года
- 14:07 №749/750 Киев — Львов (21:00) — Вена*
* билеты в продаже
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.