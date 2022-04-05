4 апреля возобновили сообщение между Черниговом и Киевом благодаря Оперативному командованию Север, военным. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил, что параллельно сделают еще несколько дополнительных маршрутов.

– Очень большой трафик. Чернигов и окрестные села нуждаются в гуманитарной помощи. Сейчас люди могут свободно уезжать. Мы пока не устанавливали ограничения на заезд, но я обращался к жителям Черниговщины и Чернигова отдельно, чтобы пока не возвращались, потому что Чернигов ресурсно ограничен, — сказал он.

Чаус отметил, что пока иссечены электрокабели и отсутствует водоснабжение.

Он подчеркнул, что для того, чтобы определить время восстановления разрушенных объектов и домов, нужно установить их степень разрушения.

— Масштаб разрушений довольно велик. В основном это жилые дома. Сейчас будет проведено обследование и потом будет понятно, сколько времени понадобится. Но это длительное время. Для того, чтобы восстановить все – это не месяц и не два.

Самыми опасными участками в области остаются те, “где стояла российская мразота, которая после себя все заминировала”. Чаус отметил, что сегодня проводятся меры по разминированию этих территорий.