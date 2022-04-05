Новая почта внесла изменения в график работы на 5 апреля 2022 года.

С 13 марта отделения Новой почты работают и по воскресеньям.

В Хмельницком, Тернополе и Черновцах открыты все отделения Новой почты с 8.00 или с 9.00 до 18.00.

График роботы по будням:

Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Виннице, Житомире, Луцке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Луцкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях часть отделений начала работать на час раньше – с 8.00. Другая часть отделений в этих населенных пунктах продолжает работать с 9.00

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00

Сумы – с 9.00 до 15.00

Харьков и другие города – с 9.00 до 17.00

Как работает Новая почта в субботу:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00

Сумы – с 9.00 до 15.00

Харьков и другие города – с 9.00 до 17.00

Воскресенье — график работы:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00

Сумы – с 9.00 до 15.00

Харьков и другие города – с 09.00 до 17.00

Какие отделения работают на 5 апреля 2022 года

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только во временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Получение и отправка посылки

Международные отправления

Пополнение мобильного

Денежные переводы

Снятие наличных с банковской карты

Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергія Притули и Повернись живим.