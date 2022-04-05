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Факты / Украина / Общество

ООН как институт мира не может эффективно работать — Зеленский

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський виступ в ООН

Ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления в ООН.

— Где безопасность, которую должен гарантировать Совбез ООН? Ее нет, хотя и есть Совет безопасности. Где тот мир, ради гарантирования которого создавалась Организация Объединенных Наций, — подчеркнул он.

В своем обращении президент Украины напомнил ст. 1 главы 1 устава ООН – поддерживать мир и принуждать к миру.

— Сейчас устав ООН нарушается с первой статьи, если так, то какой смысл в других статьях? Сегодня на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

Российские войска сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими, авиационными ударами, сознательно блокируют города и создают на временно оккупированных территориях условия, чтобы там было убито как можно больше людей.

Зеленский отметил, что мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока удерживали город в оккупации, но миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах. По словам президента, география преступлений может быть разной, но они одинаковы.

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