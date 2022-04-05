Российские оккупанты обстреляли химзавод в Донецкой области

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов, зафиксировано семь попаданий в фенольный завод.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Из-за попадания в завод были повреждены три ректификационные колонны, три сборки товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

— Опасности для окружающей среды нет, – отмечается в сообщении.

Оккупанты также наносили удары по Покровску, Новогородовке, Константиновке, Славянску, Северодонецку, Георгиевке, Новоселке, Нью-Йорку.

После обстрелов было ликвидировано 11 пожаров в Покровске, Новогородовке, Константиновке, Славянске, Северодонецке.

В результате обстрела российскими оккупантами населенного пункта Новоселка, был ранен местный житель. В Георгиевке ранены трое местных и поврежден жилой дом.

В населенных пунктах Нью-Йорк и Торецк повреждены пять жилых домов.