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Факты / Украина / Общество

Водили под конвоем и забирали продукты: жители Викторовки рассказали, как жили под российской оккупацией

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Водили под конвоем и забирали продукты: жители Викторовки рассказали, как жили под российской оккупацией

Жители села Викторовка на Черниговщине, которые находились под оккупацией врага 25 дней, рассказали о страшных условиях жизни.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Жители рассказывают, что враг забирал у них мобильные телефоны и продукты. Чтобы набрать хотя бы ведро воды, оккупанты водили местных жителей под конвоем.

— Человек, больной астмой, умер, а русские приказали собственноручно прятать тело рядом в лесу, — рассказывают жители.

Российские военные не давали никому никаких лекарств, даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов.

— Все жили в одном подвале: от пожилых людей до новорожденных детей, — рассказывают жители.

Из-за нечеловеческих условий жизни и принесенных оккупантами инфекции, у местных жителей началась череда болезней, среди которых — ветряная оспа.

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