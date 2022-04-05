Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Двум военным звание Героя присвоили посмертно, поэтому награды получали члены их семей. Церемония вручения проходила в Белом зале Мариинского дворца.

— Вы являетесь лидерами нашего государства. Я не уверен, что это чествование может вернуть вам ваших героических детей, но они лучшие в Украине. Я хочу поблагодарить тех, кто ежедневно на фронте защищает нашу страну от российского оккупанта. Хочу, чтобы вы себя берегли, нас защищали и хочу, чтобы вы рожали. Потому что иметь детей от таких героических людей – это гордость для Украины, – сказал Зеленский.