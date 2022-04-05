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Факты / Украина / Общество

Вы — лидеры нашего государства: Зеленский наградил военнослужащих звездами Героев

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Двум военным звание Героя присвоили посмертно, поэтому награды получали члены их семей. Церемония вручения проходила в Белом зале Мариинского дворца.

— Вы являетесь лидерами нашего государства. Я не уверен, что это чествование может вернуть вам ваших героических детей, но они лучшие в Украине. Я хочу поблагодарить тех, кто ежедневно на фронте защищает нашу страну от российского оккупанта. Хочу, чтобы вы себя берегли, нас защищали и хочу, чтобы вы рожали. Потому что иметь детей от таких героических людей – это гордость для Украины, – сказал Зеленский.

Кроме того, орденом За мужество был посмертно отмечен фотожурналист Максим Левин.

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