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Факты / Украина / Общество

За 39 дней оккупации никто не выдал его фамилию: Арестович о своем племяннике-медике

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
За 39 дней оккупации никто не выдал его фамилию: Арестович о своем племяннике-медике

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович поделился семейной историей. Дело в том, что его племянник, который работает врачем, отказался покидать оккупацию, чтобы помогать людям там.

Племянник советника руководителя Офиса президента пробыл в оккупации 39 дней.

Об этом сообщил сам Алексей Арестович.

— Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними — с фамилией Арестович, и 39 суток пробыл в оккупации. Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал, — рассказал Алексей Арестович.

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