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Факты / Украина / Общество

Зеленский в Совбезе ООН показал видео преступлений россиян в оккупированных городах

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Житомирська траса

Президент Украины Владимир Зеленский показал в Совбезе ООН видео с последствиями зверств российских оккупантов в Украине.

Видеофрагмент продолжительностью более минуты могли видеть собравшиеся в зале зрители онлайн-трансляции.

На них замученые и зарытые люди в братских могилах в селе Мотыжин; убитые украинцы в Ирпене, могилы среди жилых районов; тела женщин, которых пытались сжечь в Дымерке; замученые до смерти целые семьи с детьми в Мариуполе; массовые расстрелы людей в Буче, тела убитых украинцев лежат прямо посреди улиц.

Тяжелые кадры преступлений войск путинской России нам нужны для того, чтобы мы никогда не забыли этого.

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В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Россия совершает ужасные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

Президент отметил — мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока удерживали город в оккупации, но миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах.

По его словам, география преступлений может быть разной, но они одинаковы.

Фото: Стас Козлюк/Babel

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