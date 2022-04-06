С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины умерли уже 1 410 мирных жителей.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

— С 4.00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, в полночь (местного времени) 4 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3 675 случаев гибели или ранения гражданских в Украине: 1 480 погибших и 2 195 раненых, — отметили в Управлении.

По данным ООН, среди погибших 331 человек, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков. А также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

В то же время среди 2 195 раненых 253 — мужчины, еще 194 — женщины. Также ранены 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1 565 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 1 539 случаев (474 погибших и 1 065 раненых). На территории, которая контролирует Украина, 1 215 случаев (407 погибших и 808 раненых), и на территории, которая оккупирована русскими: 324 случая (67 погибших и 257 раненых).

В других областях Украины (г. Киев, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях) зафиксировано 2 136 случаев (1 006 погибших и 1 130 раненых).

Читайте В Гостомеле по меньшей мере 400 человек пропали без вести за время российской оккупации

Источник: ООН