С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

7 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

01:00 — 754 Дарница — Харьков-Пасс.*

03:42 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*

04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*

05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — 142/141 Львов — Лозовая

08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.*

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*

08:30 — 732 Дарница — Днепр*

11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск*

14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*

15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов*

17:06 — 743 Дарница — Львов*

17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино

17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*

17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород*

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*

19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов*

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород*

20:12 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта*

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп*

21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*

21:22 — 98/97 Киев-Пасс — Ковель*

21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*

22:22 — 7/8 Киев-Пасс — Черновцы*

22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов*

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*

23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Одесса 6 апреля 2022

14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*

17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*

18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*

18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород*

21:31 — 12/11 Одесса-Главная – Львов*

22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*

22:25 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

* билеты в продаже

Рейсы по станции Полтава 6 апреля 2022

07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*

08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*

14:15 — 149/150 Полтава Юг — Черновцы*

17:11 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*

23:20 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*

23:42 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Харьков 6 апреля 2022

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

08:30 – 753 Харьков-Пас. — Львов*

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород

14:58 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*

17:00 – 755 Харьков-Пас. — Львов*

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*

20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий

21:08 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

*билеты в продаже

Рейсы по станции Винница 6 апреля 2022

00:23 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная*

02:33 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*

03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*

04:32 — 49/50 Трускавец – Киев-Пасс*

05:41 – 86/85 Запорожье-1 – Львов*

07:53 — 716/715 Пшемысль – Киев-Пасс*

11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*

17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*

17:38 – 85/86 Львов – Запорожье-1*

23:14 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Запорожье 6 апреля 2022

12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*

21:38 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Днепр на 6 апреля 2022

04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*

06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*

09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*

14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец*

16:39 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*

17:00 — 797 Днепр – Львов*

19:10 – 54/53 Днепр – Одесса-Главная*

23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця