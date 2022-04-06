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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда на 7 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Эвакуационные поезда на 7 апреля 2022: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

7 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

  • 01:00 — 754 Дарница — Харьков-Пасс.*
    03:42 21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*
    04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*
    05:05 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
    05:40 — 142/141 Львов — Лозовая
    08:00 — 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.*
    08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
    08:30 — 732 Дарница — Днепр*
    11:46 — 45/46 Ужгород — Лозовая*
    13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
    14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск*
    14:07 — 749/750 Киев-Пас — Вена*
    14:25 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
    15:02 — 55/56 Киев-Пасс — Рахов*
    17:06 — 743 Дарница — Львов*
    17:09 — 13/14 Киев-Пасс — Солотвино
    17:42 — 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*
    17:42 — 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*
    18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород*
    19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
    19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава*
    19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм*
    19:48 — 95/96 Киев-Пасс — Рахов*
    20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород*
    20:12 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*
    20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта*
    20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп*
    21:07 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
    21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*
    21:22 — 98/97 Киев-Пасс — Ковель*
    21:28 — 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*
    22:22 — 7/8 Киев-Пасс — Черновцы*
    22:27 — 45/46 Лозовая — Ужгород
    22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов*
    22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
    23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*
    23:59 — 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Одесса 6 апреля 2022

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов*
    17:14 — 91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
    18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*
    18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород*
    21:31 — 12/11 Одесса-Главная – Львов*
    22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*
    22:25 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
    22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

* билеты в продаже

Рейсы по станции Полтава 6 апреля 2022 

  • 07:27 — 8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
    08:33 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.*
    14:15 — 149/150 Полтава Юг — Черновцы*
    17:11 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*
    23:20 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
    23:42 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Харьков 6 апреля 2022 

  • 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*
    08:30 – 753 Харьков-Пас. — Львов*
    11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
    12:06 — 45/46 Лозовая — Ужгород
    14:58 – 17/18 Харьков-Пас. — Львов*
    17:00 – 755 Харьков-Пас. — Львов*
    19:27 – 795/796 Харьков-Пас. — Днепр*
    20:35 — 138/137 Лозовая — Хмельницкий
    21:08 – 1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*
    21:43 – 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная*
    22:10 — 45/46 Ужгород — Лозовая*

*билеты в продаже

Рейсы по станции Винница 6 апреля 2022 

  • 00:23 — 105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная*
    02:33 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий*
    03:52 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс*
    04:32 — 49/50 Трускавец – Киев-Пасс*
    05:41 – 86/85 Запорожье-1 – Львов*
    07:53 — 716/715 Пшемысль – Киев-Пасс*
    11:25 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
    17:15 — 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский*
    17:38 – 85/86 Львов – Запорожье-1*
    23:14 — 49/50 Киев-Пасс — Трускавец*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Запорожье 6 апреля 2022 

  • 12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов
    14:45 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*
    21:38 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Рейсы по станции Днепр на 6 апреля 2022

  • 04:45 — 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
    06:23 — 795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*
    09:12 — 5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*
    10:30 – 901/902 Днепр – Хелм*
    14:26 — 42/41 Днепр — Трускавец*
    16:39 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*
    17:00 — 797 Днепр – Львов*
    19:10 – 54/53 Днепр – Одесса-Главная*
    23:11 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця

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