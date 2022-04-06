Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 6 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

07:50 — 138/137 Хмельницький — Лозова*

08:30 — 753 Харків-Пас. — Львів*

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород

12:06 — 45/46 Лозова — Ужгород

14:58 — 15/16 Харків-Пас. — Івано-Франківськ

17:00 — 755 Харків-Пас. — Львів*

19:27 — 795/796 Харків-Пас. — Дніпро*

20:15 — 21/22 Харків-Пас. — Трускавець*

20:35 — 138/137 Лозова — Хмельницький

21:43 — 8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*

22:10 — 45/46 Ужгород — Лозова*

* квитки в продажу

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця