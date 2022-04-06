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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 6 апреля 2022 года

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 6 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

  • 07:50 — 138/137 Хмельницький — Лозова*
  • 08:30 — 753 Харків-Пас. — Львів*
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород
  • 12:06 — 45/46 Лозова — Ужгород
  • 14:58 — 15/16 Харків-Пас. — Івано-Франківськ
  • 17:00 — 755 Харків-Пас. — Львів*
  • 19:27 — 795/796 Харків-Пас. — Дніпро*
  • 20:15 — 21/22 Харків-Пас. — Трускавець*
  • 20:35 — 138/137 Лозова — Хмельницький
  • 21:43 — 8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*
  • 22:10 — 45/46 Ужгород — Лозова*

* квитки в продажу

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 5 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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