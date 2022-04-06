Маленького Сашу, который убегал от российских захватчиков с родными на лодке, нашли мертвым в Киевской области.

Об этом сообщила его мать Анна Яхно в социальных сетях.

— Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого кто открыл, кто помогал в поисках, спасибо каждому за ваши молитвы и верю, спасибо за поддержку. Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной. Наш маленький ангел — уже на небесах! Его душа обрела покой, — отметила она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Yakhno (@shine4.me)

По информации журналистки Ольги Омельянчук, во время обстрела российскими оккупантами лодка перевернулась и люди, которые на ней были, погибли.

Об исчезновении Саши стало известно в середине марта. Тогда к его поискам присоединились немало украинских знаменитостей. Известно, что когда мальчик был у бабушки в Вышгородском районе, начались осада и бомбежки. Из-за разрушенных мостов и заблокированных врагами дорог люди остались заблокированными.

Поэтому местные жители решили эвакуировать детей и женщин лодками. Таким образом 10 марта Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались из Вышгорода переправиться через Днепр.

Впоследствии спасатели нашли тело бабушки Саши, но о мальчике ничего не было известно, поэтому семья продолжала поиски. Родители надеялись, что Саша выжил, поскольку был в спасательном жилете. Но спастись малышу не удалось.

Источник: Анна Яхно, Ольга Омельянчук

Фото: Анна Яхно