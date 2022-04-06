Около 300 тыс. семей остались без газа из-за действий российских захватчиков

Газотранспортная инфраструктура Украины продолжает страдать от российских оккупантов.

По данным Оператора ГТС Украины, по состоянию на 6 апреля в результате вражеских обстрелов было остановлено 48 газораспределительных станций в семи регионах Украины. В основном – из-за разрушения сетей обл- и горгазов. Без газоснабжения до сих пор остается более 300 тыс. домохозяйств!

Кроме того, с начала войны российские войска повредили три магистральных газопровода в трех областях — Киевской, Донецкой и Луганской, а также компрессорную станцию ​​Николаевской области. Разрушены две газораспределительные станции в Харьковской и Донецкой области и другая инфраструктура.

— Наш материальный ущерб уже составляет более сотни миллионов евро. Фиксируем каждый день. Но точную оценку стоимости повреждений и коммерческих потерь можно назвать после победы. К нескольким объектам у нас, к сожалению, нет физического доступа из-за длительных боевых действий. Среди объектов, которые мы до сих пор не можем ни отремонтировать, ни оценить потери — это поврежденный обстрелами газопровод на Мариуполь, — комментирует подсчет убытков от военных действий генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

В Операторе отмечают, что даже на освобожденных территориях есть проблемы с полным доступом к объектам ГТС из-за “сюрпризов”, которые оставили оккупанты, — заминированные обочины и поля.

– Поэтому нашим коллегам приходится ждать, пока саперы проверят, насколько безопасна территория, – объясняют в компании.

В то же время, несмотря на все сложности, газовики возобновляют транспортировку газа даже в зонах боевых действий, как только появляется такая возможность. Поэтому большинство потребителей Украины – домохозяйства, электростанции, учреждения, промышленность – обеспечены непрерывным газоснабжением. Вместе с тем более 300 тыс. домохозяйств до сих пор остаются без газа.

В начале марта город Попасная и близлежащие населенные пункты в Луганской области остались без газа в результате боевых действий. Оккупанты повредили газопровод к тамошней газораспределительной станции.