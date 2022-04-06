С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.
Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.
6 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:
- 17.02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18.22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*
- 19.13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*
* билеты в продаже
Рейсы в Словакию на 6 апреля 2022 года
- 16.50 – №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие в 18.13)
Рейсы в Венгрию на 6 апреля 2022 года
В течение дня с трехчасовым интервалом курсируют восемь пар поездов Чоп – Захонь*
*билеты в продаже
- 12.30 – №33 Мукачево – Будапешт
- 16.30 – №32521 Мукачево – Будапешт
Рейсы в Румынию на 6 апреля 2022 года
- 23.23 – Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Рейсы в Австрию на 6 апреля 2022 года
- 14.07 – №749/750 Киев – Львов (21.00) – Вена*
*билеты в продаже
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.