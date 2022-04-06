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Факты / Украина / Общество

Международные эвакуационные поезда на 6 апреля: направления и расписание рейсов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Международные эвакуационные поезда на 6 апреля: направления и расписание рейсов

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

6 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

  • 17.02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18.22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*
  • 19.13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм*

* билеты в продаже

Рейсы в Словакию на 6 апреля 2022 года

  • 16.50 – №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие в 18.13)

Рейсы в Венгрию на 6 апреля 2022 года

В течение дня с трехчасовым интервалом курсируют восемь пар поездов Чоп – Захонь*

*билеты в продаже

  • 12.30 – №33 Мукачево – Будапешт
  • 16.30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейсы в Румынию на 6 апреля 2022 года

  • 23.23 – Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Рейсы в Австрию на 6 апреля 2022 года

  • 14.07 – №749/750 Киев – Львов (21.00) – Вена*

*билеты в продаже

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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