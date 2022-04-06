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Факты / Украина / Общество

Пытаются получить доступ к аккаунтам украинцев: Киберполиция предупредила о подозрительных СМС

Юля Захарченко редактор ленты
Пытаются получить доступ к аккаунтам украинцев: Киберполиция предупредила о подозрительных СМС

Киберполиция фиксирует хакерские атаки на учетные записи украинцев в социальных сетях. Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту и истории переписки в мессенджерах разными способами.

По данным Киберполиции, преступники распространяют сообщения с вредоносными ссылками на Telegram, чтобы получить доступ к аккаунтам, в частности и с возможностью перехвата одноразового кода из сообщений на мобильный телефон.

Посредством таких методов злоумышленники похищают данные сессии, перечень контактов с именами и записями звонков, истории переписки в Telegram или других мессенджерах.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, которые отправляются с неизвестных аккаунтов или телефонных номеров.

Дополнительно необходимо в настройках мессенджера Telegram или других социальных завершить все активные сеансы, кроме текущего.

В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины, чтобы специалисты смогли выполнить неотложные меры по блокированию вредоносных веб-ресурсов.

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Фото: Pexels

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