Пытаются получить доступ к аккаунтам украинцев: Киберполиция предупредила о подозрительных СМС

Киберполиция фиксирует хакерские атаки на учетные записи украинцев в социальных сетях. Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту и истории переписки в мессенджерах разными способами.

По данным Киберполиции, преступники распространяют сообщения с вредоносными ссылками на Telegram, чтобы получить доступ к аккаунтам, в частности и с возможностью перехвата одноразового кода из сообщений на мобильный телефон.

Посредством таких методов злоумышленники похищают данные сессии, перечень контактов с именами и записями звонков, истории переписки в Telegram или других мессенджерах.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, которые отправляются с неизвестных аккаунтов или телефонных номеров.

Дополнительно необходимо в настройках мессенджера Telegram или других социальных завершить все активные сеансы, кроме текущего.

В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины, чтобы специалисты смогли выполнить неотложные меры по блокированию вредоносных веб-ресурсов.