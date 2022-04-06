Ненависть, которую украинцы сейчас открывают в себе, – это освобождение от рабства – психолог

Факты ICTV пообщались с известным психологом-социологом, профессором Виталием Климчуком об империализме россиян, о том, наступит ли у них когда-нибудь прозрение относительно совершенных преступлений и как рождается украинское достоинство.

— Виталий, уже больше месяца идет война, а поддержка россиянами своего диктатора все растет. И хотя местные социологи могут нарисовать любые цифры, понятно, что антиукраинский “угар” среди россиян на пике… Что с этим обществом не так?

— На самом деле ничего удивительного в этом нет, это имперская психология. Если другие империи распадались, то эта никогда не прекращала своего существования в том или ином виде. Миллионы людей живут только с позволения одного человека, которого они не выбирали, которого им назначили и надолго. Их мозг настроен на имперское восприятие мира. Прежде всего, это страх – перед императором, царем, любым, кто над тобой, кто там наверху. А второе – и это гораздо страшнее – это ЛЮБОВЬ к этому царю. У раба страх перерастает в ЛЮБОВЬ! Мол, царь меня содержит, только благодаря ему я живу, я ему благодарен, я не знаю другой жизни (70% россиян никогда не были за границей) и не хочу знать. Им так удобно. Это как никогда не видеть зеленого цвета. Реальность они воспринимают сквозь призму всего того, что им говорят сверху, что им говорят из телевизора. Даже если бы сейчас появились независимые СМИ, ничего бы не изменилось. Изменения в империи невозможны, изменения возможны только в случае развала империи.

– Однако даже в этой дремучей империи ХXI века есть образованные и продвинутые люди, которые бывали за границей и очень даже хорошо там освоились. Но и они в своих многочисленных интервью, когда жалуются на нынешнюю жизнь и на то, что весь мир ненавидит все русское и вводит драконовские санкции, не говорят ни слова об убийствах детей, издевательствах и уничтожении целого народа российской армией?

– И не скажут! У них на месте, где установлена свобода, честность, ответственность, жалость и справедливость – у них там дыра. Они всю ответственность отдали царю – Путину. Места для собственной ответственности не осталось. Особенно, если это богатые россияне, хорошо жившие, в том числе благодаря царю. Вот этим и пронизаны все слова “я ни за что не отвечаю, отвечает тот, кто мною управляет”.

— Есть надежда, что когда-нибудь эта дыра исчезнет и наступит прозрение?

— Они живут в этом сотни лет, у них момент демократии ранних 90-х зафиксирован в сознании как самый плохой момент жизни. Для Путина же развал СССР и маленькая надежда на демократию стали личной трагедией. Мировоззрение не меняется малыми шагами, оно меняется через потрясения, кровь, боль, страдания и потери! Должны пройти сотни лет после распада империи.

— Долго придется нам ждать раскаяния россиян. В то же время многие украинцы сейчас находят в себе новое ощущение ненависти, для многих раньше несвойственное и даже чуждое.

— Это значит, что мы, наконец-то, перестали быть рабами. Когда нападают на раба, он испытывает страх, когда нападают на свободного человека – он чувствует ненависть. Это то, что делает нас сильными и непоколебимыми в желании победить и разорвать врага. Все революции, которые украинцы уже прошли, – на граните, Оранжевая, Революция Достоинства, все это цементировало нашу волю, нашу несгибаемость, каждый раз мы все большее укрепляли чувство собственного достоинства. Это продуктивная ненависть, и мы точно знаем, куда ее направить.

— После ненависти, даже продуктивной и полезной, смогут ли когда-нибудь украинцы простить россиян за их зверства?

— На самом деле украинцы – очень хорошие люди. И если они увидят, что враг перестает быть врагом, он искренне раскаивается, наши люди смогут простить. Но это будет лет через 300. Это марафон на столетия…