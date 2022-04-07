Работают РСЗО! Минобороны показало участников украинского сериала Чернобаевка

Министерство обороны Украины показало, как наши артиллеристы уничтожают вражескую технику и живую силу возле Чернобаевки Херсонской области.

Видео было опубликовано на странице Минобороны Украины в Facebook.

— Работают украинские РСЗО! Артиллеристы ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Эти воины – участники трех серий знаменитого ̶N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ ̶ украинского сериала Чернобаевка. В настоящее время властелины Ураганов защищают Николаевское направление. Уверяют, что будут делать свою работу до полного освобождения нашей земли от российских захватчиков, – отметили в Минобороны.

Чернобаевка — это село недалеко от Херсона, рядом с которым расположен аэродром. Чернобаевка стала черной меткой для российских оккупантов. 14 раз наша арта разбивала врага. Каждый раз, когда украинские бойцы наносили удар по аэродрому, россияне снова туда стягивали технику и людей. Оккупанты любой ценой пытаются закрепиться там, потому что это плацдарм для дальнейшего наступления на Николаев и Одессу.