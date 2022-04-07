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Факты / Украина / Общество

Работают РСЗО! Минобороны показало участников украинского сериала Чернобаевка

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Работают РСЗО! Минобороны показало участников украинского сериала Чернобаевка

Министерство обороны Украины показало, как наши артиллеристы уничтожают вражескую технику и живую силу возле Чернобаевки Херсонской области.

Видео было опубликовано на странице Минобороны Украины в Facebook.

— Работают украинские РСЗО! Артиллеристы ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Эти воины – участники трех серий знаменитого ̶N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ ̶ украинского сериала Чернобаевка. В настоящее время властелины Ураганов защищают Николаевское направление. Уверяют, что будут делать свою работу до полного освобождения нашей земли от российских захватчиков, – отметили в Минобороны.

Чернобаевка — это село недалеко от Херсона, рядом с которым расположен аэродром. Чернобаевка стала черной меткой для российских оккупантов. 14 раз наша арта разбивала врага. Каждый раз, когда украинские бойцы наносили удар по аэродрому, россияне снова туда стягивали технику и людей. Оккупанты любой ценой пытаются закрепиться там, потому что это плацдарм для дальнейшего наступления на Николаев и Одессу.

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Источник: Минобороны

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