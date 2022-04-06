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Факты / Украина / Общество

Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет: Зеленский о работе на дипломатическом фронте

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет: Зеленский о работе на дипломатическом фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах своей работы в 41-й день вторжения войск Российской Федерации.

Глава государства отметил, что сегодня он продолжил активную дипломатическую работу. В частности, обратился в Совет Безопасности ООН, который собрался на заседании по поводу военных преступлений России в Буче и в целом в оккупированных районах Украины.

– Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире ни для кого не существует. Это точно означает, что ООН не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство — Россия, которая дискредитирует ООН и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует, — сказал Зеленский.

По словам президента, он предложил членам Совбеза ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию.

В частности, глобальную конференцию в Киеве для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает Россия.

– Также обратился к парламенту и народу Испании. К государству, которое поддерживает нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе. Разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины, — сообщил президент.

Зеленский добавил, что уже в ближайшее время готовится принимать в Киеве с визитами президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

И уже традиционно перед записью вечернего обращения президент подписал указы о награждении наших военных государственными наградами — 292 военнослужащих, из них 57 посмертно.

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