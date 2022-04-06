США выделят Украине дополнительные $100 млн на гражданскую безопасность

США намерены выделить Украине дополнительные $100 млн для усиления безопасности мирных жителей, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Эти средства планируют направить на обеспечение работы правоохранителей.

Это поможет обеспечить необходимую безопасность границ, поддержать правоохранительные функции и защитить критически важную государственную инфраструктуру.

– Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины перед лицом умышленного, неспровоцированного и неоправданного нападения президента Путина, – подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что увеличение финансирования обеспечит стабильную поставку необходимых для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции средств индивидуальной защиты, необходимого снаряжения и оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи.

В субботу, 26 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встречался с главой Пентагона и госсекретарем США. После встречи с американскими чиновниками Кулеба заявил, что вскоре украинские защитники получат военную помощь от партнеров США.