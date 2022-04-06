В Гостомеле Киевской области за 35 дней российской оккупации более 400 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава новосозданной Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в интервью Громадському радіо.

По его словам, в самом Гостомеле нашли не так много тел, однако их больше в селах общины. Враги перемещали тела и заметали следы своих преступлений.

— Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда еще была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию. Источнику информации удалось спастись, — отметил Думенко.

Глава администрации добавил, что россияне похитили мужа и сына местного врача, их до сих пор не могут отыскать. Также ищут тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта. Враги убили сына директора первого лицея, одному из работников коммунального предприятия оторвали руку, а его женщине — прострелили обе ноги.

Думенко напомнил, что в Гостомеле российские войска также убили поселкового голову Юрия Прилипко, а вместе с ним погибли волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря, тела которых уже нашли.

Источник: Громадське радіо