Министерство по делам ветеранов готово временно взять на себя функции по координации сбора и обобщения информации о пропавших без вести украинских защитниках, а также разработать механизм предоставления социальных гарантий их семьям.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

— Несмотря на то, что согласно Положению о Минветеранов, мы только способствуем осуществлению мероприятий по освобождению военнопленных и заложников, поиску пропавших без вести в связи с войнами, к нам обращаются непосредственно за помощью по этим вопросам. Мы подчеркиваем, что нужно создать механизм, когда семьи пропавших при участии в боевых действиях получали бы соответствующий статус и льготы, — отметила она.

Поэтому Минветеранов может взять на себя временные функции по координации обобщения этой информации, а также разработки предложений к разработке соответствующего механизма вместе с соответствующими ведомствами – Министерством социальной политики, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел.

Также она добавила, что сейчас необходимо решить проблемы с предоставлением соответствующего статуса и социальных гарантий семьям погибших защитников, которые по разным причинам не были оформлены в воинских частях, а также семьям воинов, которые считаются пропавшими без вести.

Кроме того, Лапутина обещает, что Украинский ветеранский фонд будет оказывать поддержку ветеранам войны, членам их семей и семьям погибших защитников в интеграции их на новых местах жительства.

Сейчас уже сформированы наблюдательный совет УВФ и руководство фонда, ведутся активные работы над началом основных направлений деятельности учреждения.

Глава министерства также добавила, что в Украине сейчас активно обсуждают вопрос создания Военного мемориального кладбища. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

— Мы должны достойно чествовать наших Героев, которые полегли за Украину, за ее суверенитет и территориальную целостность, — настаивает она.

По словам Лапутиной, в Киеве должны определить место для кладбища и создать соответствующую процедуру захоронения. Во всех региональных, территориальных общинах, населенных пунктах на кладбищах должен быть участок для того, чтобы там достойно чествовать павших защитников и защитниц Украины.

Источник: Министерство по делам ветеранов