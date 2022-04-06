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Факты / Украина / Общество

В Украине с мая возможно временное сокращение отдельных социальных расходов

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

В первом квартале госбюджет Украины выполнен на 110% благодаря результатам первых двух месяцев и авансовым налоговым поступлениям. Однако во втором прогнозируется существенное недовыполнение, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

В связи с этим при неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая.

Чтобы этого не произошло, участники совещания сошлись на том, что необходимо как можно скорее запустить экономику – как тяжелую промышленность, так малый и средний бизнес.

Одним из источников наполнения госбюджета рассматривается также донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т. п.

Кроме того, глава государства поручил формализовать прекращение торговли Украины с Россией, поскольку импорт и экспорт с государством-агрессором фактически полностью остановились с 24 февраля.

По предварительным подсчетам, на восстановление Украины после войны с Россией понадобится $565 млрд.

Правительство уже создало и запустило группу, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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