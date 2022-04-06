В Киеве за 40 дней полномасштабной и жестокой войны России против Украины погибли 89 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.

Об этом сообщили в КГГА.

Ранения от вражеских обстрелов получили 398 человек, среди них – 20 детей.

Сейчас в столице документируют перечень пострадавших от воздушных атак объектов.

Так, с 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и один детский дом.

Артобстрелами и авиабомбардировками нанесены повреждения 11 административным зданиям. Масштабы повреждений разные.

Также от действий российских оккупантов пострадали два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

В КГГА призывают жителей города не игнорировать сигналы тревоги и обязательно уходить в укрытие во время сирены.

– Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак, – подчеркнули в мэрии.

Тех, кто выехал из столицы, просят пока не возвращаться.

Напомним, что с 28 марта возобновилось дистанционное обучение в школах и высших учебных заведениях Киева.