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Факты / Украина / Общество

За день украинские защитники уничтожили восемь вражеских крылатых ракет — ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
ракетная установка Град

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили восемь крылатых ракет российских войск. Вражеская армия до сих пор пытается наносить авиационные удары, чтобы навредить мирным жителям в разных городах и населенных пунктах Украины.

— В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет, — отметили в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, захватчики сменили тактику ведения боевых действий в воздухе. Враг пытается не входить в зону поражения украинской противовоздушной обороны, не идти на прямой контакт с нашими истребителями.

Однако российские войска продолжают наносить ракетные удары с воздуха на всю территорию Украины, в частности, с воздушного пространства Беларуси – соседней страны.

Авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает поддерживать действия наземных украинских войск Сил обороны, нанося ответные воздушные удары по вражеской армии, которая убивает наших мирных жителей и разрушает дома.

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Фото: Depositphotos

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