За день украинские защитники уничтожили восемь вражеских крылатых ракет — ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили восемь крылатых ракет российских войск. Вражеская армия до сих пор пытается наносить авиационные удары, чтобы навредить мирным жителям в разных городах и населенных пунктах Украины.

— В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет, — отметили в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, захватчики сменили тактику ведения боевых действий в воздухе. Враг пытается не входить в зону поражения украинской противовоздушной обороны, не идти на прямой контакт с нашими истребителями.

Однако российские войска продолжают наносить ракетные удары с воздуха на всю территорию Украины, в частности, с воздушного пространства Беларуси – соседней страны.

Авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает поддерживать действия наземных украинских войск Сил обороны, нанося ответные воздушные удары по вражеской армии, которая убивает наших мирных жителей и разрушает дома.