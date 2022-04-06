Журналистам, работающим в зоне боевых действий, хотят предоставить соцгарантии – законопроект

Журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности в зоне активных боевых действий, предлагают приравнять к военнослужащим. 5 апреля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №7252 относительно определения статуса журналистов и членов их семей в связи с военной агрессией РФ против Украины и предоставления им социальных гарантий.

В частности, этим документом предлагается в случае гибели журналиста в результате ранения, контузии, увечья, полученных при осуществлении профессиональной деятельности в регионах активных боевых действий, приравнять его к военнослужащему, погибшему во время прохождения военной службы.

То есть в случае смерти журналиста члены его семьи будут пользоваться всеми правами и гарантиями, предусмотренными для членов семьи военнослужащих.

Кроме того, на журналистов, работающих в зоне боевых действий, предлагают распространить статус ветерана войны.

Действие закона О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, предлагают распространить на членов семьи журналиста в случае его смерти в результате ранения.