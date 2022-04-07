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Факты / Украина / Общество

Эвакуация в Украине: жителям каких городов и областей советуют выехать

Валентина Летяк редактор ленты
Евакуація в Луганській області

Пока есть такая возможность, власти рекомендуют эвакуироваться прежде всего жителям трех областей – Донецкой, Луганской и части Харьковской (Лозовского и Барвенковского районов). Об этом накануне говорила вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и руководители местных военных администраций.

– Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще есть возможность, – отметила она.

В то же время в Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, нет такой необходимости, поскольку город хорошо вооружен и готов к обороне.

– Необходимости в проведении централизованной эвакуации из Харькова не видят ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова, – заверил он.

Сегодня, 7 апреля, мэр Днепра Борис Филатов обратился к жителям города с просьбой выехать в западные регионы из-за возможного обострения на донецком направлении. Его рекомендации касаются женщин, детей и пожилых людей, а также тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры.

В то же время, относительно эвакуации в целом из Днепропетровской области никаких рекомендаций от ОВА не было.

7 апреля согласовано 10 гуманитарных маршрутов для эвакуации населения в трех областях Украины – Донецкой, Запорожской и Луганской.

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Фото: Кирило Тимошенко

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