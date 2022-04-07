Новая почта внесла изменения в график работы на 7 апреля 2022 года.
С 13 марта отделения Новой почты работают и по воскресеньям.
В Хмельницком, Тернополе и Черновцах открыты все отделения Новой почты с 8.00 или с 9.00 до 18.00.
С 5 апреля Новая почта восстановила работу отделений в Сумах и Сумской области. Открыто 36 отделений, которые работают с 8:00 и с 9:00. В Сумах отделения работают каждый день, без выходных.
График роботы по будням:
- Днепр, Каменское и Кривой Рог – с 8.00 до 18.00
- Павлоград – с 9.00 до 17.00, кроме отделения №1, открытого с 8.00 до 17.00
- Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Виннице, Житомире, Луцке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Луцкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях часть отделений начала работать на час раньше – с 8.00. Другая часть отделений в этих населённых пунктах продолжает работать с 9.00.
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00
- Суммы – с 9.00 до 15.00
- Харьков и другие города – с 9.00 до 17.00
- Киев – с 9.00 до 18.00
Как работает Новая почта в субботу:
- Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00
- Сумы – с 9.00 до 15.00
- Харьков и другие города – с 9.00 до 17.00
Воскресенье — график работы:
- Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00
- Сумы – с 9.00 до 15.00
- Харьков и другие города – с 09.00 до 17.00
Какие отделения работают на 7 апреля 2022 года
Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.
С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только во временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.
Какие услуги предоставляет Новая почта:
- Получение и отправка посылки
- Международные отправления
- Пополнение мобильного
- Денежные переводы
- Снятие наличных с банковской карты
Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергія Притули и Повернись живим.