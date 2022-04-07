Враг планировал взять Харьков за несколько часов, а через несколько дней — всю Харьковщину, однако сломал зубы об украинское войско. Такое впечатление, что в агонии оккупанты хотят уничтожить город и населенные пункты области: обстреливают, бомбардируют, забрасывают ракетами, кассетными бомбами, а на временно оккупированных территориях устраивают террор.

На днях в Минобороны заявили, что захват Харькова остался в планах врага. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал Фактам ICTV, каковы шансы у оккупантов захватить Харьков, что происходит на временно оккупированных территориях и не угрожает ли жителям области голод.

– Какова сейчас ситуация в Харькове (интервью проходило 5 апреля. — Ред.)? В соцсетях многие люди пишут, что возвращаются, открываются магазины, даже кофе или шаурму можно купить на улице! В то же время враг продолжает беспощадные обстрелы. К примеру, 3 апреля рашисты нанесли масштабные потери в Слободском районе города. Что посоветуете людям — возвращаться в город или наоборот, может быть, нужно эвакуироваться?

— Относительно ситуации по Харькову, к сожалению, мы традиционно имеем, если подытожить сутки, где-то от 20 до 50, кое-где до 80 эпизодов обстрелов по самому городу Харькову. Это артиллерийские обстрелы, это обстрелы из реактивных систем залпового огня Град, Смерч, это танковые обстрелы, страдают районы, центр города. Слободской район, который вы упомянули, действительно пострадал. Алексеевка, Салтовка, Пятихатки — обстрелы абсолютно хаотичны, и сказать, что полностью безопасно, конечно, нельзя.

Хотя людей на улицах появилось большое количество, люди возвращаются, мы анализируем ситуацию, возвращаются на собственном транспорте, на железнодорожном транспорте. И мы призываем к тому, чтобы люди, находящиеся здесь – предприниматели, малый бизнес, средний бизнес, чтобы они начинали работать и хоть как-то запускать экономику региона. Это и для города Харькова, и для всей страны, как отмечал наш президент, чтобы у нас были средства сдерживать врага, в частности, через Вооруженные силы Украины.

Поэтому сказать, что полностью безопасно пребывание в городе, нельзя, потому что планы россиян об атаке мирного населения, жилых кварталов, гражданской инфраструктуры никуда не делись. И недавний обстрел Слободского района — тому доказательство. Враг хаотично обстреливает город. Небо, несмотря на все призывы, над Украиной не закрыли.

Насчет совета. Если есть возможность находиться в более безопасном месте – нужно это делать. Если же такой возможности нет – люди, конечно, возвращаются, и мы делаем все, чтобы создать для горожан условия.

— А что касается информации спикера Минобороны — враг, вроде бы, планирует захватить Харьков. Есть ли городу чем обороняться, можем ли мы быть спокойными, что Харьков не возьмут?

– Могу уверенно сказать – войну за Харьков они проиграли. Харьков – это Украина. Мы уверены в наших вооруженных силах! Харькову сколько там давали? 72 часа или 5 часов, чтобы его взять? Действительно, Харьков показал свою силу, Вооруженные силы Украины показали свою силу, другие подразделения — Национальная гвардия, Национальная полиция. Нам есть чем защищаться, мы на своей земле. И это не громкие слова, потому что действительно объединились все. Вооруженные силы на фронте, волонтеры объединились в тылу. И мы работаем на то, чтобы обеспечить нашу победу совместными действиями.

Действительно, прозвучало вчера (4 апреля 2022-го. — Ред.) такое сообщение, что Путин не оставляет попытки взять город Харьков. Но уже более 40 дней мы воюем. И мы понимаем, как враг действует, как он перемещается, как он перегруппировывается. И конечно, мы понимаем, что город Харьков для России было бы хорошо взять, но мы этого не позволим. Мы готовы защищаться, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают удивительный результат.

— Какова сейчас ситуация в Харьковской области, если говорить в процентах, сколько территории временно оккупировано? Есть информация, что там происходит? Мы все видели зверства российских оккупантов в Буче, Ирпене. Известно, что происходит на Харьковщине — в том же Волчанске, Купянске, Балаклее?

— К нам поступает разная информация по зверствам. Вы упомянули город Балаклея — там вражеский танк подъехал к центральной районной больнице и попал в само здание, то есть больницы, фактически, там нет. После этого начались обращения от оккупантов к главному врачу, чтобы больница продолжала работать. Конечно, они получили ответ, мол, вы сами уничтожаете гражданскую инфраструктуру и после этого делаете такой вид, что вы пришли здесь кого-то освобождать!

Мы вынуждены были эвакуировать 18 человек из этой больницы, и я хочу поблагодарить за отчаянные шаги нашей экстренной, скорой медицинской помощи Харьковской области, всех врачей, участвовавших в этой эвакуации. 18 человек спасены, они были очень тяжелыми, послеоперационными. Если бы они остались в городе Балаклея, без надлежащей медицинской помощи они бы просто не выжили. Они теперь в безопасности, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Мы можем говорить о фильтрационных коридорах, которые устраивают оккупанты на нашей территории, фактически доводя оккупированные города до критической точки. Где нет света, где нет коммуникаций, где нет телефонной связи, и они не дают эвакуационных коридоров, не согласовывают гуманитарные коридоры. Последняя наша попытка доставить гуманитарную помощь через эвакуационный коридор в Волчанском направлении закончилась тем, что на первом же блокпосте оккупантов наша автомобильная техника с гуманитарным грузом, которую возглавляла машина скорой медицинской помощи, была задержана, все было конфисковано и люди больше суток провели в плену. А после всех издевательств, которые над ними совершили, их отпустили, заставив идти пешком, это больше 10 км. И понятно, что этот путь не был, мягко говоря, легким и спокойным. Благодаря Богу, они все живы, вернулись.

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Если взять населенный пункт Липцы — сколько мы ни спрашивали эвакуационных коридоров, и люди хотели выехать к нам, на нашу землю, подконтрольную Вооруженным силам Украины, им этого не позволяли сделать. Сказали, что путь только один — в Россию. И такие факты у нас есть, к сожалению, мы их отслеживаем. Относительно тех населенных пунктов, которые временно находятся под контролем оккупантов, если количество не изменилось сейчас, это Липецкое, Циркуновское, Волчанское, Купянское направления, это Изюмское направление, там несколько населенных пунктов. Наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы отодвинуть врага от границ Харькова и, конечно, двигаться в направлении освобождения наших территорий.

— Я понимаю, что прогнозы делать – неблагодарное дело, но люди из того же Волчанска звонят мне, пишут, когда у них появляется связь, и спрашивают: Когда нас освободят? Не забывайте о нас! Что вы можете им сказать?

— Мы общаемся почти каждый день, я не буду называть, с кем, чтобы не провоцировать оккупантов. И с общинами, которые находятся почти на границе с Российской Федерацией и, по замыслу оккупантов, должны больше всего способствовать им в продвижении. Они настроены абсолютно патриотично, они действительно — патриоты своей земли.

Поверьте, мы знаем абсолютно о каждой общине, мы ни о ком не забыли. Если можем довезти гуманитарную помощь, даже без согласования зеленых коридоров, мы довозим в ближайший населенный пункт. Я хочу поблагодарить волонтеров, всех присоединяющихся органов местного самоуправления, которые фактически под пулями пытаются все это завезти уже в свои города, на свои территории.

— А вот по городским головам — мы знаем, что в Купянске мэр предал государство, также и в Балаклее. И если Мацегоре подозрение объявили, что касается главы Балаклеи — есть ли уголовное дело или объявлено подозрение?

— Уголовное дело есть, продолжается ряд следственных действий, это процессуальные действия, следствием которых, я убежден, будет объявление подозрения. По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехали на территории России. К сожалению, мы такие факты имеем и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за предательство Украины и каждого жителя населенного пункта.

– А Балаклейский председатель уехал в Россию непосредственно после того, как ушел с врагом на сотрудничество?

– Да, по нашей информации, его на месте нет и он покинул этот город и уехал в Россию.

— Олег Васильевич, а вам лично враг предлагал сотрудничество? Если да, в какой форме было предложение, и что Вы им ответили?

– Нам рассылали СМС с неизвестных телефонов, это было в самом начале, и, конечно, мы, администрация, отвечали куда им идти – в направлении российского корабля. Других каких-то предложений к нам не поступало и я думаю, что это основной показатель того, что это дурацкая идея со стороны врага что-то нам предлагать, какое-нибудь сотрудничество. Только одно мы можем им предложить – это убраться из нашей земли.

— А что касается той информации, что в тот же Изюме врагу зайти удалось благодаря предателям и коллаборантам? Что будет с этими людьми и когда они будут наказаны? Есть ли возможность наказать таких предателей?

— У нас правоохранительные органы работают на месте, все эти факты фиксируются и после того, как города будут возвращены под контроль Украины, конечно, все они должны понести наказание, я убежден, что никто без ответа на свои предательские действия не останется.

— Что касается Изюма – очень трудный вопрос, Вы сами называли его самой горячей точкой в ​​Харьковской области, его уже окрестили маленьким Мариуполем. Насколько там страшна гуманитарная ситуация, сколько людей остается и есть ли какая-то возможность их спасти?

— Людей там остается большое количество, не буду останавливаться на точных цифрах, потому что каждый день люди пытаются уехать из этого населенного пункта и кое-где им это удается.

По поводу гуманитарного состояния, коммуникаций, там действительно нет света, там нет телефонной связи, если люди едут в том направлении, с ними по несколько часов может не быть телефонной связи, там нет воды, нет централизованного отопления, то есть люди находятся в критической ситуации. Мы общаемся с теми людьми, которые периодически выезжают, имеют такую ​​возможность на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию, и мы владеем полностью ситуацией, которая там происходит.

И на примере города Изюма мы довозим гуманитарную помощь в ближайший населенный пункт, после чего она попадает в самый город. У нас есть возможность передавать туда продукты питания, одежду, еду, конечно, не в таком количестве, которое нужно людям.

— Контролирует ли враг сейчас весь Изюм, что там происходит в военном плане, насколько он нашпигован техникой и действительно ли этот город стратегически важен для врага, если да, то почему?

– Давайте несколько слов предыстории, почему возник сейчас Изюм в том виде, в каком он сейчас. Ко мне звонил по телефону мэр города Изюма и спрашивал о порядке его действий, согласовывал свои действия по блокированию сил оккупантов и не разрешению пройти им именно городом. Это, опять же, доказывает патриотизм людей, которые там находятся и развели эти мосты через реку и это фактически задержало врага на северной половине этого города и враг больше месяца пытался переправиться на другую половину, ведь там остался только пешеходный мост, он никак не мог переправить туда свою тяжелую технику.

Что касается военной ситуации, то сейчас Вооруженные силы Украины, учитывая военную обстановку, маневрируют, и я не могу сейчас сказать, что город полностью находится под контролем оккупантов, то есть южная его часть. Потому что там идут до сих пор боевые действия, обстрелы. Врагу, на самом деле, не нужен сам город Изюм, ему нужно направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой области, на те, непосредственно территории, чтобы усиливать там свое военное присутствие. Конечно, наши вооруженные силы героически им в этом мешают. Почти каждый день враг там несет потери среди своей авиации, большого количества бронированной техники и живой силы.

— Какая сейчас экономическая ситуация в области, ведь многие заводы повреждены, бизнес почти не работает, за счет чего выживаем, откуда средства берем?

— По поводу экономической ситуации. Мы сейчас работаем над выплатой пенсии, социальных платежей, которые мы должны обеспечить. На подконтрольных территориях пенсия выплачена почти полностью за прошлый месяц. Те выплаты, которые должны были проводиться в наличной форме – на уровне 70%. Остальные выплачены на карты. Если мы говорим о неподконтрольных территориях, конечно, по объективным причинам, у нас есть проблемы. По заработной плате мы стараемся обеспечить выплаты по Харьковской области, я имею в виду государственные институты, и в этом проблем у нас нет.

Конечно, по бизнесу, который у нас есть, в большинстве своем с 24 числа он перестал работать, однако сейчас, как вы уже отмечали, открываются магазины, кафе, которые работали, кстати, на волонтерских началах, сейчас они уже через день работают, я лично находился в них, которые предлагают свои определенные услуги и за деньги, и как волонтеры.

Еще хочу отметить, у нас задача такая, что мы должны обеспечить присутствие продуктов питания, товаров в магазинах, это очень важно, ведь те люди, которые могут себе позволить, они должны приходить в магазины и иметь возможность все это себе приобрести, и продукты питание и бытовую химию, все, что необходимо.

Те люди, которые не имеют возможности приобрести это, наша обязанность доставить гуманитарную помощь. На этой неделе мы получили от польского правительства 600 тонн продуктов питания, это 35 железнодорожных контейнеров. Это для нас действительно весомая помощь, чтобы мы обеспечивали и город Харьков, и районы через наши логистические центры, через пункты выдачи, и доставляли это в территориальные общины. У нас система отлажена и мы в этом направлении работаем.

А многие заводы уничтожены или разрушены, смогут ли они вернуться к работе в мирные времена?

— Конечно, заводы пострадали, но некоторые из них работают, не буду называть какие, действительно некоторые заводы, если мы говорим о крупном бизнесе, пытается разделить свое производство, часть мощностей вывезти в другие области, но, все же, мы подчеркиваем это и мы заинтересованы в том, чтобы по возможности чтобы бизнес оставался здесь на месте.

Мы проводили встречи, к примеру, и с IT-кластером в Харькове. Харьков – сердце IT-бизнеса Украины. И мы говорили с премьером по цифровой трансформации с господином Михаилом Федоровым, по поводу стимулов, которые мы можем предложить этому бизнесу, для того чтобы они продолжили работать, ведь это почти 160 млн грн ежемесячно в областной бюджет, в местный бюджет, в государственный бюджета в том числе. И это очень весомый вклад в обороноспособность нашего государства, такие люди должны конечно работать здесь, в Харькове.

Мы сейчас хотим наработать пакет опций, которые должны предложить правительству, чтобы в город Харьков шли инвестиции. И часть таких опций, мы знаем, по инициативе президента правительство уже приняло.

— Хочу закончить интервью на посевной, это наше будущее, да?

– Да!

— Удастся посеять хлеб? Сколько полей мы засеем, если можно, то в процентах, и не останемся ли мы голодны после победы?

— Обязательно не останемся голодными. Мы также формируем и резерв по продуктам питания, стратегический запас, кроме того, относительно посевной, сейчас она уже началась в Харьковской области.

Мы планируем засеять от 60 до 80% пахотных земель, которые мы имеем на сегодняшний день и, конечно, будем следить за ситуацией у нас по области.

Конечно, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые мы решаем, начиная от угрозы заминирования сельскохозяйственных земель, подходов для сельскохозяйственной техники, заканчивая работой в комендантское время, организацией такой работы, сопровождение сельскохозяйственной техники, подвозом топлива, подвозом удобрений, посевного материала.

У нас в ближайшее время запланировано очередное совещание с предприятиями, для того чтобы услышать с какими проблемами они сталкиваются. Будем их решать, чтобы достичь максимального результата посевной кампании на Харьковщине.