Зарегистрироваться на вступительный тест на бакалавриат, который в 2022 году заменит внешнее независимое оценивание, нужно до 9 апреля. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

— Вместо традиционного ВНО для поступления на бакалавриат в этом году запланировано проведение национального мультипредметного теста (НМТ). Чтобы принять участие в этом тестировании, нужно до 9 апреля зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования, — говорится в сообщении.

В УЦОКО отмечают, что для участия в НМТ не нужен сертификат участника ВНО, но для коммуникации с участниками (подтверждение желания принять участие в тестировании, выбор ожидаемого города пребывания на время тестирования и т.п.) будет использована информационная страница участника ВНО.

Доступ к ней осуществляется по номеру и PIN-коду, указанному в сертификате.

— Тем, у кого уже есть сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы в дальнейшем использовать их для входа на свою информационную страницу, — говорится в сообщении.

В случае, если участник зарегистрировался для прохождения тестирования, но не имеет сертификата или информации о его номере и PIN-кода, в скором времени в УЦОКО сообщат, как узнать данные для входа на свою информационную страницу.

Из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, Минобразования приняло решение отменить в 2022 году ВНО. Вместо него студенты и абитуриенты будут сдавать мультимедийный тест. Он будет охватывать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины.