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Факты / Украина / Общество

Ткаченко призвал Францию закрыть пропагандистские каналы Кремля

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Ткаченко

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел переговоры с министром культуры Франции Розелин Башло.

Он отметил, что министр выразила солидарность с украинским правительством и народом, а “ее обеспокоенность по поводу украинского культурного наследия вселяет надежды на реальную поддержку действиями”.

Ткаченко также выразил видение Украиной насущной поддержки:

  • Обеспечение помощи в вещании украинских каналов в Европе;
  • Поддержка украинских журналистов в их деятельности, которые на данный момент из-за войны находятся во Франции;
  • Оказать помощь техникой для возобновления вещания украинских каналов на территориях Украины, где оно было повреждено из-за российских оккупантов;
  • Прекращение вещания российских каналов через коммерческий французский спутник Eutalsat.

В частности, Ткаченко отметил, что обсудил с Башло механизм, который поможет запретить вещание пропагандистских российских каналов. Речь идет о принятии санкций в отношении таких “каналов” в ЕС.

— Официальное письмо с моей подписью и перечнем таких “каналов” уже прорабатывается французской стороной. На уровне регуляторов также создана рабочая группа, чтобы решить эту неотложную задачу и как можно быстрее закрыть пропагандистские рупоры Кремля, — сообщил министр.

Также среди поддержки Украины обсуждалось финансирование для МКИП, которое поможет в восстановлении поврежденного недвижимого культурного наследия. В частности, речь шла о создании специального фонда.

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А также прямое финансирование украинской культуры и креативного негосударственного сектора со стороны Франции. Относительно бюджета речь шла о финансировании на уровне, который Украина планировала выделять для УКФ и УИК до войны.

Ткаченко выразил надежду, что Франция станет лидером в поддержке культуры Украины.

Источник: Александр Ткаченко

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