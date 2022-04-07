Ткаченко призвал Францию закрыть пропагандистские каналы Кремля

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел переговоры с министром культуры Франции Розелин Башло.

Он отметил, что министр выразила солидарность с украинским правительством и народом, а “ее обеспокоенность по поводу украинского культурного наследия вселяет надежды на реальную поддержку действиями”.

Ткаченко также выразил видение Украиной насущной поддержки:

Обеспечение помощи в вещании украинских каналов в Европе;

Поддержка украинских журналистов в их деятельности, которые на данный момент из-за войны находятся во Франции;

Оказать помощь техникой для возобновления вещания украинских каналов на территориях Украины, где оно было повреждено из-за российских оккупантов;

Прекращение вещания российских каналов через коммерческий французский спутник Eutalsat.

В частности, Ткаченко отметил, что обсудил с Башло механизм, который поможет запретить вещание пропагандистских российских каналов. Речь идет о принятии санкций в отношении таких “каналов” в ЕС.

— Официальное письмо с моей подписью и перечнем таких “каналов” уже прорабатывается французской стороной. На уровне регуляторов также создана рабочая группа, чтобы решить эту неотложную задачу и как можно быстрее закрыть пропагандистские рупоры Кремля, — сообщил министр.

Также среди поддержки Украины обсуждалось финансирование для МКИП, которое поможет в восстановлении поврежденного недвижимого культурного наследия. В частности, речь шла о создании специального фонда.

А также прямое финансирование украинской культуры и креативного негосударственного сектора со стороны Франции. Относительно бюджета речь шла о финансировании на уровне, который Украина планировала выделять для УКФ и УИК до войны.

Ткаченко выразил надежду, что Франция станет лидером в поддержке культуры Украины.

Источник: Александр Ткаченко