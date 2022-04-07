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Факты / Украина / Общество

В Славянске и Краматорске заблокированы три эвакуационных поезда Укрзализныци из-за обстрелов

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В Славянске и Краматорске заблокированы три эвакуационных поезда Укрзализныци из-за обстрелов

В Славянске и Краматорске заблокированы три эвакуационных поезда из-за обстрела путепровода на Донецкой железной дороге. Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

– Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. #дорога_жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас, — заявил он.

По словам Камышина, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

— Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации, – добавил он.

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