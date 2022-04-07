Украинские военные принимают все меры для обороны Киева и области, но не исключают еще одну попытку российской армии пойти на столицу.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

Он отметил, что враг имел две стратегические цели – выйти на границы Донецкой и Луганской областей и захватить Киев.

– У него не удалось ни там, ни там. Сейчас он перенацелит свои силы, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Достоверность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, то вероятность того, что будет попытка наступления на Киев, все же есть. По остающимся силам одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия, выйти “победителями”, потому что сейчас Россия, как “загнаный волк”, держится только на своей пропаганде, — отметил он.

Грузевич подчеркнул, что часть сил, находившаяся в Беларуси, там и осталась, и это “достаточно сильная группировка”. Как отметил генерал, ее треть уничтожили украинские войска, еще треть РФ перебрасывает на Восток, остальные остаются в Беларуси.

— С точки стратегии и тактики, сбрасывать со счетов, что он повторит свое наступление… Потому что если мы все силы перебросим на Восток, чтобы его оборонять — у него возможность “пожалуйста, с другой стороны заходи”. Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области, — сказал Грузевич.

О том, что Путин мог не отказаться от планов захватить Киев, утверждают и американские и западные чиновники.

Несмотря на недавнее изменение стратегии и продолжающиеся мирные переговоры между Россией и Украиной, США и их союзники готовятся к тому, что Путин попытается снова вторгнуться на Киевщину, как только он завершит свои цели в восточных областях – Донецкой и Луганской.