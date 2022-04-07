В результате войны РФ против Украины в бедных странах могут подняться волны беженцев, предостерегает глава международной организации помощи Deutsche Welthungerhilfe

– Продовольственный кризис в результате войны в Украине, по нашим оценкам, приведет к перемещению беженцев из бедных стран. В странах, где мы работаем, мы видим, как драматична ситуация. Люди не будут видеть другого выхода, как бежать от голода, — заявил генеральный секретарь организации Матиас Могге. — Миграционное давление на Европу усилится из-за голода.

Предпосылкой этому являются не только военные действия, но и среди прочего рост, иногда на 70% цен на пшеницу, основными экспортерами которой были Украина и Россия.

– Именно поэтому международное сообщество должно действовать уже сейчас и быстро, – предостерег Могге.

По оценке ООН финансовые потребности в гуманитарной помощи в мире составляют $43 млрд (39 млрд евро).

— Это самый высокий спрос за всю историю, — объяснил Могге. — Однако, мировым сообществом обещаны только $3,6 млрд долларов. Нам нужна прямая помощь отдельным странам и списание долгов.

Deutsche Welthungerhilfe — благотворительная организация со штаб-квартирой в Бонне, которая стремится преодолеть в мире голод. Ее более трех тысяч сотрудников реализуют свои проекты преимущественно в странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Украинские дипломаты готовят проект резолюции в Генеральную ассамблею ООН, в котором говорится: ответственность за ту гуманитарную катастрофу, вызванную боевыми действиями на территории Украины, будет возлагаться на Россию.