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Факты / Украина / Общество

Как котята, лезли по лестнице к двери: 2 женщины и 6 детей месяц выживали в подвале

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Харківщина

Две сестры из Харьковской области вместе с шестью малолетними детьми бежали от вражеских обстрелов, одна из них — в положении. Они нашли убежище в Винницкой области у знакомых, где находятся и сейчас.

Месяц женщины с детьми жили в подвале.

– Мы жили в подвале при свечах. Возле дома постоянно разрывались снаряды. Труднее всего было детям. Они еще совсем маленькие, чтобы понять, почему нужно сидеть тихонько и ни в коем случае не выходить на улицу, – рассказывает одна из сестер-переселенок Лилия.

За это время они всего три раза на несколько минут выходили на улицу.

— Самому маленькому ребенку — почти полтора года, а самому старшему — четыре. Они, как котята, лезли по лестнице к двери, когда видели там свет, – добавляет она.

Решились на переезд только тогда, когда услышали, что в соседнем населенном пункте оккупанты насилуют и убивают детей.

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Сейчас они — в безопасности. Их посещают работники ювенальной превенции Винницкого районного управления полиции и оказывают им помощь: предоставили коляску, подгузники, одежду, игрушки, средства гигиены, еду.

Харьковщина

Их мужья находятся на передовой и защищают страну от российских захватчиков.

— Я сейчас даже не знаю, уцелел ли мой дом, ведь обстрелы там не прекращаются. Там осталась вся моя жизнь. Если бы не дети, я бы с мужем была на передовой, но он приказал спасать малышей и пообещал, что скоро все вернемся домой и будем жить в нашей родной Украине, — рассказывает Лилия.

С первых дней войны в Украине Харьковская область остается под обстрелами. Оккупанты нанесли значительные убытки Харькову, уничтожили Изюм. Поэтому многие граждане вынуждены были покинуть дома и переехать в другие населенные пункты.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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