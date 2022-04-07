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Факты / Украина / Общество

Угроза со стороны армии Беларуси до сих пор существует — Минобороны Украины

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Угроза со стороны армии Беларуси до сих пор существует — Минобороны Украины

Угроза привлечения вооруженных сил Беларуси в войну РФ против Украины сохраняется.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, на Волынском направлении до сих пор сохраняется вероятность привлечения ВС Беларуси к вооруженной агрессии против Украины.

На украинско-белорусской границе продолжают дежурить украинские подразделения. Под усиленную охрану взяты мосты, переправы, железнодорожные пути и оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники.

— Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах, власти Республики Беларусь ввели ограничения на передвижение там населения, — добавил Мотузяник.

Он рассказал, что РФ вывела свои подразделения на территорию Беларуси, чтобы восстановить их боеспособность.

— И вместе с тем, очевидно, российская армия таким образом, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, чтобы они находились постоянно там в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению. Но, по состоянию на сегодняшний день, такая вероятность до сих пор сохраняется, учитывая непредсказуемость российской стороны, — подчеркнул Мотузяник.

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