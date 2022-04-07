По данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, по состоянию на 7 апреля 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украину погибли 167 детей и 297 (+18 в сутки) пострадали, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Но точное количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий оккупационных войск в украинских городах.

Известно, что 22 марта в результате артобстрела города Харькова 4-летний мальчик получил тяжелые ранения.

Вблизи с. Ягодное Черниговской области на трассе в автомобиле во время обстрелов в марте сгорела заживо 12-летняя девочка.

В ходе обстрела Слободского района в Харькове погибла женщина, ее трехлетняя дочь в реанимации.

За период российского вторжения в Украину в результате бомбардировок и обстрелов агрессором повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.

Действия российских оккупационных войск нарушают право детей на жизнь, закрепленное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

Она призвала международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором РФ.

Источник: Людмила Денисова