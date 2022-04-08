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Факты / Украина / Общество

Из-за оккупантов Украина может потерять контроль над газотранспортной станцией

Марта Бондаренко редактор ленты
газові труби

Оператор ГТС Украины сообщает о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им боевиков “ЛНР” в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​(КС) Новопсков в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины.

КС Новопсков – обеспечивает транспортировку газа в Донецкую и Луганскую области. Также через эту станцию ​​проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) Сохрановка.

Оператор ГТС Украины отмечает, что оккупанты пытаются внести изменения в работу коммуникационного оборудования и технологических режимов, что может привести к потере операционного контроля над оборудованием компрессорной станции.

Несанкционированное вмешательство приведет к возможной утрате целостности газотранспортной системы, рискам стабильности режимов транспортировки газа, и в результате – к невозможности транспортировки газа через компрессорную станцию.

Если оккупанты не прекратят вмешиваться в работу КС, то оператор ГТС Украины остановит работу этого объекта.

— Остановка КС Новопсков означает остановку транзита через ГИС Сохрановка. Ответственность за последствия – на Российской Федерации, — отметили в пресс-службе ГТС Украины.

По состоянию на 6 апреля 2022 года в результате вражеских обстрелов было остановлено 48 газораспределительных станций в семи регионах Украины. В основном – из-за разрушения сетей обл- и горгазов. Без газоснабжения до сих пор остается более 300 тыс. домохозяйств

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Фото: Depositphotos

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