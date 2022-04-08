Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин сообщил, что за три месяца существования территориальной обороны в нее вошло более 110 тыс. украинцев и украинок.

Также создано более 450 добровольческих формирований территориальных громад.

– Мы самый молодой род сил. За день до вторжения нас было всего 6 тыс. профессиональных военнослужащих и небольшое число резервистов. Однако 24 февраля наша горячая линия разрывалась от единственного вопроса: “Как можно попасть в территориальную оборону?”, а по всей стране стояли километровые очереди желающих. Люди разных профессий, возраста и веры продемонстрировали желание защищать Украину, – рассказал командующий.

Он отметил, что лично видел эти очереди в Киеве, которые не могли заставить разойтись ни воздушные тревоги, ни удары ракет по городу.

А также – несколько сотен гражданских, которые пришли к командованию сил территориальной обороны и тут же самоорганизовались и начали помогать военным готовить кварталы столицы для уличных боев. По словам Галушкина, они встали рядом с военными, готовились и учились использовать оружие.

– Тероборона стала олицетворением сопротивления украинцев, на которое точно не рассчитывали российские захватчики. Они не ожидали, что сопротивляться будет вся Украина. Что даже сельскохозяйственный трактор станет мощным оружием украинцев. Подразделения ежедневно становятся все сильнее, командиры используют каждую свободную минуту на то, чтобы тренировать личный состав. Для этого мы привлекаем инструкторов, в том числе – иностранных, – рассказал он.

Среди специализаций, по которым готовят людей в теробороне: противотанкисты, зенитники, операторы БПЛА, снайперы и другое.