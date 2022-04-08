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Факты / Украина / Общество

Медикаменты и еда. Украина получила гумпомощь из Узбекистана

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Гуманітарка

Украина получила гуманитарную помощь от партнеров из Узбекистана.

В страну поступило более 34 тонн медикаментов, индивидуальных аптечек, продуктов питания длительного хранения, сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Груз прибыл самолетом, дальше его транспортировали в Закарпатье.

— Это в очередной раз доказывает эффективность логистики, которую мы наладили за короткое время в условиях военного положения. Уверен, что эти связи позволят нам и дальше плодотворно сотрудничать, — отметил Виктор Микита.

После этого гумпомощь сразу направили в “горячие точки”, где люди больше всего в ней нуждаются.

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Война в Украине длится с 24 февраля. С тех пор оккупанты почти уничтожили ряд населенных пунктов, обстрелы продолжаются и сейчас. Во многих городах и селах люди остались без необходимых для выживания вещей – воды, пищи, медикаментов. Они нуждаются в помощи.

Им пытаются помочь волонтеры и украинские власти. Оккупанты всячески препятствуют этому.

Источник: Виктор Микита

Фото: Виктор Микита

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