Из Краматорска в пятницу начинается экстренная эвакуация автотранспортом жителей Донецкой области в безопасные места.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко во время онлайн-брифинга в пятницу, 8 апреля.

— Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо на сегодня, — сказал Гончаренко.

По его словам, после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорская эвакуация будет переведена на другой режим.

— Сейчас переходим на другой режим (эвакуации, – Ред.). Будем эвакуировать из Краматорска всех желающих и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места, — добавил он.

В пятницу, 8 апреля, утром российские войска нанесли удары с ракетного комплекса Точка-У по вокзалу.

На железнодорожном вокзале в Краматорске в момент ракетного удара находились около 4 тыс. человек, ожидавших эвакуационных поездов. Большинство из них были женщины и дети.

Пока известно о 50 погибших, из которых пятеро — дети. В больницы доставлены 98 человек.