Мир шокируют зверства, к которым прибегают российские оккупанты в Мариуполе. Поэтому единственным шансом на жизнь для многих граждан остается бегство.

Своим опытом поделился Дмитрий Юрин. Он решился на такой шаг после того, как россияне сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр. В тот день он решил, что должен выбраться из Мариуполя.

Для этого он разработал отчаянный план — рискнул выбраться в безопасное место по воде, а на улице ранняя весна (!). С собой он взял пакеты с вещами, несколько веревок и четыре пятилитровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их в качестве вспомогательной силы.

С этими вещами в сумерках он отправился к берегу. Он проходил мимо разрушенных домов, на своем пути встречал людей, искавших воду, сигареты.

Сначала он шел по воде, потом поплыл.

– У меня стучали зубы. Я прятался за одну из бутылок, чтобы меня никто не видел. Иногда я отдыхал на верхушке “поплавка”, – делится Дмитрий Юрин.

Он плыл два с половиной часа вдоль береговой линии до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом. Дорога заняла у него 4 км. Там мужчина нашел пожилую пару, которая приняла его, дала водки и миску борща.

Село было под контролем России, однако с помощью знакомого ему удалось сесть в микроавтобус, направлявшийся в порт Бердянск, также оккупированный российскими войсками. По словам украинца, российские солдаты на блокпосту его проигнорировали, им было по 17 или 18 лет.

Из Бердянска ему удалось попасть на контролируемую ВСУ территорию.

Мариуполь — один из городов, наиболее пострадавших от рук оккупантов с начала войны в Украине. Россияне разрушили его инфраструктуру, жилые массивы. Такие действия привели к гибели мирного населения.

Источник: The Guardian

Фото: The Guardian