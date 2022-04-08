Украинский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил ВСУ координаты своего дома, увидев, что территорию участка заняли российские войска.

По словам Ставницера, во дворе его дома оккупанты развернули 12 единиц боевой техники для того, чтобы стрелять по Киеву.

– Ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, в том числе РСЗО, Торнадо-Г и Грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня? – написал он.

Бизнесмен отметил, что хотел спасти как можно больше жизней, поскольку дом и страну можно быстро отстроить.

— Похожих историй знаю как минимум несколько – и о домах, и о предприятиях. Реальные герои этой и других историй – только ВСУ. К сожалению, пострелять из моего двора они успели. Восстановить стены легко, восстановить справедливость посложнее, — добавил Ставницер.

Андрей Ставницер – предприниматель, совладелец и директор порта ТИС, совладелец терминала Neptune, основатель и партнер инвестиционной компании SD Capital.

После начала полномасштабного вторжения бизнесмен занимается поиском и отправкой гуманитарной помощи в Украину.