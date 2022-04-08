Мариуполь — один из украинских городов, который больше всего страдает от действий оккупантов. Они разрушают дома и убивают местных жителей. Единственный шанс спастись — вырваться из этого ада.

Одной семье удалось это сделать, но поскольку пляж был заминирован, им пришлось идти по холодной воде мимо берега моря километры.

— Те, кто не может ходить, вынуждены оставаться в руинах, без воды, еды, лекарств и отопления, почти умирают под этими бомбами, — делится Диана Берг.

По ее словам, город до сих пор заблокирован, ежедневно россияне разрушают его всеми возможными видами оружия – авиаудами, ракетами, артиллерией, минами, танками.

– Этот террор за пределами всякого представления, и то, что мы видели в Буче и Ворзеле, к сожалению, не самое худшее, что сделали россияне, – добавляет она.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. С того времени оккупанты разрушили ряд украинских населенных пунктов, в том числе Мариуполь. Мир критикую такие действия оккупантов, однако это пока их, к сожалению, не останавливает.

Источник: Диана Берг

Фото: Людмила Денисова