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Факты / Украина / Общество

То, что мы видели в Буче и Ворзеле, не самое худшее — какая ситуация в Мариуполе

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Театр у Маріуполі

Мариуполь — один из украинских городов, который больше всего страдает от действий оккупантов. Они разрушают дома и убивают местных жителей. Единственный шанс спастись — вырваться из этого ада.

Одной семье удалось это сделать, но поскольку пляж был заминирован, им пришлось идти по холодной воде мимо берега моря километры.

— Те, кто не может ходить, вынуждены оставаться в руинах, без воды, еды, лекарств и отопления, почти умирают под этими бомбами, — делится Диана Берг.

По ее словам, город до сих пор заблокирован, ежедневно россияне разрушают его всеми возможными видами оружия – авиаудами, ракетами, артиллерией, минами, танками.

– Этот террор за пределами всякого представления, и то, что мы видели в Буче и Ворзеле, к сожалению, не самое худшее, что сделали россияне, – добавляет она.

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Война в Украине продолжается уже больше месяца. С того времени оккупанты разрушили ряд украинских населенных пунктов, в том числе Мариуполь. Мир критикую такие действия оккупантов, однако это пока их, к сожалению, не останавливает.

Источник: Диана Берг

Фото: Людмила Денисова

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