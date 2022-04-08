Во время захвата населенных пунктов Киевской области оккупанты вели себя бесчеловечно, мучали и убивали мирных жителей.

Правозащитная организация Amnesty International собрала истории не просто убийств, а даже расправ над мирными жителями в этом регионе. В новом докладе ее представители публикуют истории более 20 человек.

“Прикончи его”

Одну из них рассказала 46-летняя жительница села Богдановка Киевской области. 9 марта она вместе с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью были дома. Двое российских военных, которые вошли в дом, толкнули их в котельную и захлопнули дверь.

После этого снова ее открыли и спросили, есть ли у мужа сигареты. Он ответил, что не курил пару недель. После этого один военный выстрелил ему в правую руку, но второй настоял, чтобы мужчину убили.

— Другой сказал: “Прикончи его”, и тот выстрелил ему в голову, — делится ужасными воспоминаниями женщина.

По ее словам, после такого ранения ее муж умер не сразу. С 21.30 до 4.00 он еще дышал. Однако потом перестал. После этого женщина сказала дочери, что папа умер. В ту же ночь она бежала с ребенком из деревни. 81-летняя свекровь с инвалидностью осталась дома.

Убили родителей

Другую историю рассказала 18-летняя девушка. 3 марта она находилась дома вместе с родителями в поселке Ворзель Киевской области. В это время по улице проехали несколько российских танков. Родители выскочили на улицу, девушка осталась дома.

Когда танки уехали, девушка выглянула из-за забора и увидела лежащих на земле родителей.

— На следующий день я подошла к ним. У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дырка поменьше в груди, — говорит девушка.

Ее родители были одеты в штатское и не имели при себе оружия.

Просто смотрела на технику РФ

Заставляет кровь стыть в жилах история жительницы одной из деревень к востоку от Киева. 9 марта российские военные ворвались в дом, застрелили мужа, затем несколько раз изнасиловали ее под дулом пистолета, пока маленький сын прятался неподалеку. Позже она бежала вместе с ребенком.

Другую женщину просто убили в Буче из-за того, что она в первые дни вторжения смотрела через забор на российскую военную технику.

Несмотря на все эти свидетельства, Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийствам мирных жителей. Мир призывает агрессора остановиться и прекратить войну в Украине.

Источник: ВВС Русская служба

Фото: Генштаб ВСУ