В Киеве возобновляют работу ТРЦ

В Киеве возобновляют работу торгово-развлекательные центры. В частности, ЦУМ, River Mall, Lavina Mall и Mandarin Plaza.

ЦУМ возобновил свою работу 6 апреля, сообщила директор по коммуникациям в System Capital Management Наталья Емченко.

— Любимый во времена ковида формат – e-commerce. За первый день очень неплохая география заказов, два десятка городов Украины, от Львова в Одессу, ну и, конечно же, сама столица. И физическая дверь ЦУМа также открыта. Паркинг пока не работает, а вот возможность “заказать онлайн – заехать – померить – забрать” снова есть, – написала она.

Зона выдачи заказов работает на втором этаже ежедневно с 11.00 до 17.00.

С 8 апреля встречает посетителей ТРЦ River Mall. График работы с 10.00 до 18.00. а размещенное в нем Сильпо – с 09.00 до 20.00.

Будет работать подземный и открытый паркинг и, как отмечается, он будет бесплатным. Список магазинов и заведений питания, которые начнут работу, пока не объявляется.

Готовят в ближайшее время к открытию Lavina Mall и Mandarin Plaza.

— Занимаемся технической подготовкой и тоже будем открываться. Надеюсь, что на следующей неделе откроем Lavina Mall и Mandarin Plaza, – сообщил директор группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.

По его словам, кроме продовольственных супермаркетов будут открыты магазины одежды, в частности, готовность возобновить работу подтвердил Helen Marlen.